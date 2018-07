Atp Washington: Murray al secondo turno

ROMA, 31 LUG - Esordio vincente al torneo Atp di Washington per Andy Murray, operato all'anca a gennaio e di nuovo nel circuito dopo il rientro sull'erba al Queen's e Eastbourne: lo scozzese, in gara con il ranking protetto essendo al momento numero 832 Atp, ha superato in rimonta per 3-6 6-4 7-5 lo statunitense Mackenzie McDonald e al secondo turno sarà protagonista di un derby britannico con Kyle Edmund. Debutterà nella notte italiana direttamente al secondo turno Alexander Zverev, n.3 del ranking mondiale e primo favorito del seeding nonchè campione in carica. Il tedesco sarà opposto al tunisino Malek Jaziri.