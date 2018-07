Bari, commissione esamina proposte

BARI, 31 LUG - La decisione su quale sarà la società indicata dall'Amministrazione comunale alla Figc per ottenere il titolo sportivo del Bari in serie D giungerà in giornata. Della commissione istruttoria esaminatrice degli undici progetti pervenuti fanno parte: Davide Pellegrino, direttore generale del Comune, Pompeo Colacicco, direttore della ripartizione Urbanistica del Comune, Giuseppe Ninni, direttore della ripartizione Ragioneria del Comune, Domenico Costantino, accademico dell'Università di Bari, e Roberto Maffei, dentista ed ex capo ultras della curva nord del Bari. L'avviso pubblico del 23 luglio scorso prevede questo iter decisionale: "Il Comune - è detto in una nota - procederà, anche avvalendosi dell'istruttoria di apposita commissione, a suo insindacabile giudizio, alla valutazione delle proposte ricevute, verificandone la completezza e adeguatezza, ai fini dell'accreditamento della società presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio, restando inteso che l'accettazione spetterà esclusivamente alla Figc".