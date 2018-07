Calcio, Catania in B: l'intera città in attesa. Intanto è "out" l'Avellino, ma c'è un nuovo rischio...

CATANIA - La grande attesa continua. Il Catania chiede il ripescaggio in Serie B e il vertice di domani, al Collegio del Coni, servirà a discutere il ricorso della Figc contro il Tribunale Federale Nazionale che ha accolto il ricorso del Novara collocandolo in cima alla graduatoria degli aventi diritto insieme al Catania che sostiene, a ragion venduta, di avere gli stessi diritti. In questa classifica, anzi, i rossazzurri precedono i piemontesi.

In queste ore, il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso dell'Avellino che, dunque, risulta estromesso dalla Serie B. I posti per i ripescaggi diventano non due (Cesena e Bari non hanno i criteri per partecipare) ma tre. Ma la notizia della Lega di B che ha chiesto a Fabbricini, commissario della Figc, di ridurre a 20 (non a 22) il numero delle partecipanti al campionato cadetto, mette in ansia i tifosi del Catania.

L'ad Pietro Lo Monaco, sentito nel pomeriggio dal nostro giornale, ha ribadito: «Il Catania ha tutto il diritto di andare in Serie B, non vedo discriminanti. Aspettiamo il verdetto di mercoledì (domani, ndr) pronti a tutelarci ricorrendo alla Camera del Coni se dovessero subentrare sconvolgimenti vari».

