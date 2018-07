Udinese, ufficiale l'arrivo di Nicolas

UDINE, 31 LUG - L'Udinese ha ufficializzato oggi l'arrivo dall'Hellas Verona del portiere brasiliano Nicolas David Andrade e la cessione al Frosinone del centrocampista Emil Hallfredsson. Nicolas, fa sapere la società, arriva in Friuli con la formula dell'acquisizione a titolo temporaneo per un anno con diritto di riscatto. Il portiere, classe 1988, "è un estremo difensore con una struttura fisica potente, molto esplosivo, elastico, che fa della velocità negli spostamenti una delle sue armi principali. Oltre ad essere coraggioso nelle uscite alte, utilizza entrambi i piedi con naturalezza. Queste caratteristiche, unite alla sua esperienza, lo rendono un ottimo innesto nella nuova Udinese", ha commentato il Direttore dell'Area Tecnica Daniele Pradè. L'Udinese ha comunicato anche di aver raggiunto l'accordo con il Frosinone per la cessione a titolo definitivo di Hallfredsson che ha indossato la maglia bianconera nelle ultime tre stagioni, collezionando 61 presenze tra campionato e coppa Italia.