Tottenham-Milan 1-0, decide gol Nokoudou

MILANO, 1 AGO - Il Milan ha perso 1-0 contro il Tottenham, nella seconda sfida della International Champions cup, giocata nella notte a Minneapolis. E' stato il centrocampista francese Georges-Kevin Nkoudou a segnare il gol decisivo, al 2' st, approfittando di un errore in fase d'impostazione di Davide Calabria. Fra i rossoneri ha debuttato in porta Pepe Reina mentre, a differenza della prima partita della tournée statunitense contro il Manchester United, è rimasto in panchina Leonardo Bonucci, vicino al trasferimento alla Juve. La fascia di capitano è toccata ad Alessio Romagnoli. "E' stata una bella partita, specialmente il primo tempo è stato ben giocato, abbiamo creato tanto - ha commentato, alla fine, Rino Gattuso -. Penso sia una sconfitta immeritata, ho avuto buone indicazioni. Ho visto una squadra in crescita fisicamente, sicuramente migliorata rispetto alla partita con il Manchester. Abbiamo sbagliato qualcosa ma sono molto, molto soddisfatto".