Atalanta: Louka in prestito al Palermo

BERGAMO, 1 AGO - L'Atalanta ha ufficializzato sul proprio sito web la cessione al Palermo di Panagiotis Louka a titolo temporaneo. L'attaccante cipriota, classe 2000 e nazionale Under 19 del proprio Paese, compirà 18 anni il prossimo 8 settembre ed è approdato a Zingonia nell'estate del 2016, proveniente dalle giovanili del Larnaca. Ha speso le ultime due stagioni fra Under 17, Berretti e Primavera in nerazzurro.