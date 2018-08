Lucas Moura rimesso sul mercato da Spurs

ROMA, 1 AGO - Il Betis Siviglia è tornato alla carica per il brasiliano Lucas Moura. Il Sun rivela che il Tottenham ha messo l'ala brasiliana sul mercato e che mira a sostituirlo con l'ivoriano Wilfrid Zaha, per il quale ha intenzione di pagare 45 milioni di sterline (circa 55 milioni di euro) al Crystal Palace, che ha rifiutato 30 milioni dal Chelsea. Il Tottenham, lo scorso gennaio, ha pagato 28,5 milioni al PSG per il trasferimento di Lucas Moura, che collezionato solo due partite in Premier dall'arrivo a Londra, e quattro in Fa cup. Il rinnovato interesse del Betis Siviglia per Lucas Moura coincide con la notizia dalla Francia che il Nizza è tornato alla carica per Sanabria; quest'ultimo potrebbe lasciare il Betis in cambio di 25 milioni, metà della cifra andrebbe però a finire nelle casse della Roma, il suo ex club.