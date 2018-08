Rabiot è sospeso fra PSG e Barcellona

ROMA, 1 AGO - Il futuro di Adrien Rabiot è sospeso fra la possibilità di proseguire l'esperienza con il PSG o tentare una nuova avventura con il Barcellona. Il club catalano vuole acquistare il centrocampista francese, ma lo sceicco del PSG, Nasser Al-Khelaifi, non sembra voler trattare la cessione del giocatore, al punto di presentargli un'offerta irrinunciabile, attraverso la madre e agente Veronique. Rabiot presto potrebbe guadagnare mezzo milione al mese, in pratica circa 6 milioni a stagione. Al-Khelaifi considera Rabiot un giocatore importante nel presente e per il futuro della squadra. Come scrive il Mundo deportivo, un altro fattore che ostacola l'operazione è che il PSG vuole assicurarsi le prestazioni di N'golo Kanté (27 anni), centrocampista del Chelsea. Il club di Roman Abramovich, però, non vuole disfarsi del francese. A quel punto, la cessione di Rabiot diventa impossibile.