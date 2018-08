Bayern-Psg, verso scambio Boateng-Pavard

ROMA, 1 AGO - Benjamin Pavard al Bayern Monaco e Jerome Boateng a Parigi. Potrebbe essere questo il destino del 22enne terzino francese campione del mondo cercato insistentemente dai bavaresi che lascerebbero invece partire il centrale tedesco che potrebbe accasarsi al Psg. Lo scrive oggi il quotidiano francese Le Parisien che ipotizza il doppio trasferimento, con il club bavarese pronto a investire 45 milioni per Boateng, mentre Pavard - che è sotto contratto con lo Stoccarda per altre tre stagioni - in virtù di un vecchio accordo tra le parti, andrebbe in Baviera in cambio di 35 milioni.