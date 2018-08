MotoGp: Rep.Ceca, Ducati affila le armi

ROMA, 1 AGO - Andrea Dovizioso, quarto nel mondiale Motogp a 77 punti dal leader Marc Marquez, sa che a questo punto ogni gara è importante. "Dopo una breve pausa, ora sono pronto per la seconda parte della stagione e molto carico per la prossima gara in Repubblica Ceca. Brno è una delle piste più belle e anche più difficili del Mondiale, ma è sempre molto affascinante - dice il pilota Ducati - Ancora non siamo completamente a posto nella gestione delle gomme in gara, ma mi aspetto che da qui in poi potremo essere competitivi su tutte le piste e lottare per la vittoria" .Jorge Lorenzo, sesto a -80 punti, assicura di arrivare a Brno "con grandi aspettative. Questo è uno dei circuiti in cui mi sento più a mio agio e sono sicuro che qui saremo molto più forti di quanto abbiamo dimostrato ad Assen e al Sachsenring. Brno è il circuito ideale per iniziare questa seconda parte della stagione e penso che saremo competitivi fin dal primo giorno. Ho davvero voglia di scendere in pista, e sono sicuro che ci divertiremo".