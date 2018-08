MotoGp: A.Espargarò recuperato'sto bene'

ROMA, 1 AGO - Prima di scendere in pista a Brno, Aleix Espargarò dovrà superare un controllo medico dopo le lesioni riportate nella caduta sofferta al Sachsenring. Scivolata che ha impedito al pilota spagnolo di prendere il via nell'ultima gara prima della pausa. Il pilota dell'Aprilia Racing Team Gresini spera comunque di poter guidare la sua RS-GP sulla pista dove l'anno scorso giunse ottavo. "Sono fiducioso in vista di Brno. E' una pista piuttosto difficile da affrontare - afferma Espargarò - ma sono pronto. Fisicamente mi sento molto bene, sono riuscito ad allenarmi come si deve e ho voglia di dimenticare tutta la sfortuna che ci ha condizionato fino ad ora. L'obiettivo è cambiare rotta nella seconda parte di stagione e tornare alle posizioni che ci meritiamo".