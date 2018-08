Calcio, Catania ripescato in serie B: è festa a Torre del Grifo

Catania - Alle 19,40 da Torre del Grifo, sede del ritiro rossazzurro, è trapelata la notizia del ripescaggio in serie B del Catania. I calciatori, che avevano appena ultimato un test contro l' Aci Sant'Antonio (6-0), sono rientrati in campo per abbracciarsi.

I rossazzurri hanno portato sul campo in sintetico del Village lo spumante per un primo brindisi. Poi sono rientrati in sede. I dirigenti sono in questo momento negli uffici di via Magenta in costante contatto con gli emissari del club che si trovano a Roma nella sede della Figc.

A momenti vi proporremo le prime reazioni della società che sta aspettando la comunicazione ufficiale. In realtà la Figc deve ancora ratificarla, ma ha già respinto i ricorsi di Pro Vercelli, Ternana e degli altri club che chiedevano di essere collocati nella graduatoria dei ripescaggi davanti a Novara e Catania. Considerato il verdetto che respinge i ricorsi, automaticamente, Catania e Novara sono in Serie B.

In serata l'ad Pietro Lo Monaco, rintracciato nella sua abitazione di Villafranca Tirrena, ha manifestato tutta la soddisfazione personale e della società: "Catania e il Catania meritavano quanto meno di tornare in Serie B. Dedico questo momento alla gente catanese. Adesso ci mettiamo al lavoro per puntellare un organico già pronto per la categoria. Il futuro? Avevamo programmato la Serie A in tre anni nel momento in cui la società avrebbe conquistato la B. Non cambieremo i nostri piani". Catania-Biancavilla, amichevole in programma domani, verrà spostata da Torre del Grifo al Massimino con inizio alle 19,30. La società ha previsto l'ingresso libero per tutti i tifosi. Prima del match, che comincerà alle 20,30, sarà presentata la squadra.

