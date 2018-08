F1: test Budapest, Russell il migliore

ROMA, 1 AGO - Si è chiusa in Ungheria la seconda e ultima giornata di test di F1. Dopo il miglior tempo fatto registrare nel primo giorno da Antonio Giovinazzi su Ferrari (1'15"648) oggi è stato il 20enne britannico George Russell della Mercedes, già leader del campionato F2, a fare ancora meglio in 1'15"575. Si tratta del nuovo record non ufficiale dell'Hungaroring. Entrambi i risultati sono stati ottenuti con la gomma rosa hyper soft, ecco perché acquistano più valore i passaggi in 1'15" centrati con le gialle soft dal ferrarista Kimi Raikkonen, che allo scadere si è migliorato in 1'15″649. Il finlandese, oggi secondo, è stato uno dei pochi big presenti a Budapest assieme a Daniel Ricciardo della Red Bull (ieri) e Robert Kubica della Williams, in pista oggi. La maggior parte dei team ha dato spazio ai giovani: dallo stesso Russell a Norris della McLaren, a Dennis della Red Bull - terzo tempo - a Latifi della Force India.Giovinazzi oggi si è spostato al volante dell'Alfa-Sauber, facendo segnare il quarto crono in 1'17"558.