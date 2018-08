Allegri, Bonucci giocatore importante

TORINO, 2 AGO - "Questo è il mercato, questo è il calcio. Credo sia stata una operazione giusta per la Juventus e per il Milan". Massimiliano Allegri commenta così, dopo la vittoria ai rigori contro le All-Stars della Mls, la maxioperazione tra bianconeri e rossoneri. "Bonucci? Rientra da noi dopo un anno, è un giocatore importante, dotato di grande tecnica e personalità", dice ai microfoni di Sky sul ritorno del difensore "Mi spiace per Caldara, che insieme a Romagnoli e a Rugani è uno dei tre giovani difensori più forti che ci sono in Italia, ma il mercato è questo e al Milan farà un percorso di crescita che ritengo più giusto anche per lui". Infine una battuta su Higuain: "Lo ringrazio per questi due anni - dice - il Milan ha acquistato certamente un grande attaccante".