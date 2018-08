Catania ripescato in B, la notte di delirio in città

Catania. Dalla festa notturna al risveglio felice. Catania, attanagliata dal caldo africano e dai problemi economici legati alla carenza di occupazione, per un giorno ha dimenticato tutto.

Il Catania è stato riammesso in B e c'è solo da festeggiare. Dalla morsa di piazza Europa, luogo in cui storicamente sono stati festeggiati molti successi del calcio, ieri sono riemersi felici, euforici, Marco Biagianti e Saro Bucolo, che in motorino si sono camuffati tra la gente, per essere poi subito riconosciuti. Di passaggio tutti gli altri giocatori, tra cui Curiale, mentre un'ovazione è stata riservata a Ciccio Lodi braccato e bloccato e costretto a uscire dall'auto per fare festa e dirigere i cori con i catanesi.

Stamane l'ad Pietro Lo Monaco ha già raggiunto la sede di Torre del Grifo per le prime riunioni. Si sta mettendo a punto la presentazione della squadra, che avverrà alle 19,30, al Massimino, un'ora prima del test col Biancavilla. Il ds Argurio è già lanciato verso la chiusura di un paio di colpi interessanti. Verranno tesserati tre o quattro giocatori di Serie B: "Il nostro organico - ribadisce Lo Monaco - è già di categoria superiore. Avevamo programmato subito il salto dalla C, poi tre anni di assestamento. Adesso siamo proiettati verso la Serie A. Speriamo di rispettare i tempi: in tre anni vorremmo tornare dove eravamo stati".