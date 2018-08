Moto:Biaggi diventa ambasciatore Aprilia

ROMA, 2 AGO - Max Biaggi, sei volte campione del mondo di motociclismo, sarà ambasciatore nel mondo del marchio Aprilia. Grazie alle innumerevoli vittorie iridate conquistate in sella alle moto di Noale, il pilota romano ha contribuito come nessun altro a portare in cima al mondo il marchio Aprilia. Una storia di grande passione, talento e amore per il proprio lavoro, che ha contribuito a traghettare Aprilia nell'olimpo dei marchi più vincenti nella storia del motociclismo sportivo, vantando oggi un palmarès di ben 54 titoli mondiali. "La mia storia e quella di Aprilia tornano a intrecciarsi in un momento importantissimo per la casa di Noale. Da appassionato ho potuto apprezzare i progressi del progetto MotoGP che ha mostrato potenzialità molto interessanti. Ora sono orgoglioso - ha detto Biaggi - di poter mettere in gioco la mia esperienza per supportare un brand tutto italiano nella sua crescita".