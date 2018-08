Brno: in FP1 svetta Zarco, poi Dovizioso

ROMA, 3 AGO - Johann Zarco (Yamaha Tech 3) ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di libere del Gp della Repubblica Ceca. Il francese, in 1'56"647, ha preceduto la Ducati di Andrea Dovizioso (+0.073 millesimi) e la Honda di Marc Marquez (+0.181). Quarto tempo per Alvaro Bautista, quinto per Valentino Rossi con la prima Yamaha ufficiale (+0.241) e sesto per Andrea Iannone (Suzuki, +0.432). Chiudono la top ten Pedrosa, Bradl, Miller e Rabat. Dodicesimo tempo per Jorge Lorenzo (Ducati Team) e 14/o per Maverick Vinales.