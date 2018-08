Woods-Michelson, a novembre super sfida

ROMA, 3 AGO - La super sfida tra Tiger Woods e Phil Mickelson, due leggende del golf statunitense e mondiale, si giocherà al Shadow Creek Golf Course di Las Vegas il 23 o il 24 novembre 2018. Nel week-end del Ringraziamento, la festa più importante dell'anno degli Stati Uniti, andrà in scena un match show che metterà in palio 10 milioni di dollari. E vedrà di fronte due eterni rivali che da sempre si sono resi protagonisti di duelli indimenticabili sul green. "Presto - le rivelazioni di Mickelson alla stampa al termine del round d'apertura del WGC-Bridgestone Invitational - avrete tutti i dettagli del caso". "Non ho altro da aggiungere - le parole di Woods - ma nulla ancora è confermato". L'evento andrà in scena nel fine settimana che precede l'Hero World Challenge, torneo del PGA Tour organizzato proprio grazie al sostegno della Fondazione Woods.