Nuoto: Europei, Pellegrini finale 4x100

ROMA, 3 AGO - Primo giorno di gare agli europei di nuoto al via a Glasgow e per Federica Pellegrini c'è subito la finale con la staffetta 4X100. Con il tempo di 3'38"64 il quartetto azzurro si piazza alle spalle dell'Olanda e avanza per la sfida che vale le medaglie: bene la Pellegrini che ha nuotato la sua frazione in 53"73. Avanza anche la 4X100 maschile con il miglior crono di 3'15"29. E il primo giorno di gare ha visto la qualificazione alla finale anche di Ilaria Cusinato e Carlotta Toni, le prime a strappare il pass: la prima ha nuotato il terzo tempo delle batterie dei 400 misti in 4'39"02. Senza l'ungherese Katinka Hosszu e la spagnola Mireia Belmonte si aprono prospettive. Passa con l'ottavo tempo utile anche Carlotta Toni: l'atleta fiorentina nuota in 4'42"06. Nonostante il dolore alla spalla centra la finale degli 800 stile Simona Quadarella col tempo di 8'23"93 con oltre quattro secondi di vantaggio sulla prima inseguitrice: l'ungherese Ajna Kesely.