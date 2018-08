Panico, con Figc donne professioniste

ROMA, 3 AGO - "La Lega Nazionale Dilettanti ha fatto tanto per il calcio femminile, ma i tempi sono ormai maturi per il passaggio al professionismo. Il percorso intrapreso con la Federcalcio è una grande opportunità di crescita". Patrizia Panico, ex attaccante della nazionale azzurra e neo tecnico dell'Under 15 maschile, condivide a pieno l'iniziativa dei club di serie A e B che hanno deciso di non partecipare più ad attività ufficiali organizzate dalla LND, in attesa che il Collegio di Garanzia del Coni sciolga il nodo della competenza. "Il valore della maglia azzurra è il primo insegnamento che cercherò di infondere ai ragazzi - ha detto - tanto più importante per giocatori in embrione. E' una gratificazione che mi rende orgogliosa perché significa che la Federazione crede in me. Voglio ringraziare il direttore generale, Michele Uva, ed il coordinatore degli allenatori nazionali giovanili, Maurizio Viscidi, per avermi dato questa opportunità di crescita".