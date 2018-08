Moto: Aprilia, Espargarò soffre a Brno

ROMA, 3 AGO - Approccio non facile per i piloti dell'Aprilia Racing Team Gresini sul torrido asfalto di Brno, sede del Gp della Repubblica Ceca. Aleix Espargaro ha risentito del fatto di condurre le prime due sessioni di lavoro dopo l'infortunio riportato al Sachsenring, soffrendo di dolori alla schiena e alle costole. Un miglioramento tra la prima e la seconda sessione, dovuto anche ad alcune modifiche dell'assetto, gli hanno fatto ottenere il 17/o tempo assoluto. Anche Scott Redding non ha trovato subito il feeling giusto con l'asfalto ceco, migliorando tra le due sessioni ma senza far meglio del 23/o crono.