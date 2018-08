Vela: Palermo-Montecarlo,boom iscrizioni

ROMA, 3 AGO - Sono già 55 le imbarcazioni che, a meno di tre settimane dalla partenza di martedì 21 agosto, hanno confermato la propria partecipazione alla 14/a edizione della Palermo-Montecarlo, la regata di vela d'altura organizzata dal Circolo della vela Sicilia, in collaborazione con lo Yacht club de Monaco e lo Yacht club Costa Smeralda. Una flotta da record che può già contare su grandi nomi della vela internazionale e nazionale, come il Maxi Rambler 88, il Vor 70 Ocean Breeze, già protagonista del Giro del mondo in equipaggio a tappe; l'altro Maxi yacht Lucky di Byron Ehrhart, del New York yacht club, sfidante alla 36/a America's cup; il 50' Endlessgame, il maxi Atalanta II; il Comet 41 Prospettica e il trimarano oceanico Ad Maiora.