La serie B sarà a 22 squadre ma i calendari slittano

Il Catania, se possibile, da stasera ha una certezza in più, in merito al ripescaggio in Serie B che deve essere ancora ratificato. Ieri la Figc ha ufficializzato il numero di squadre, ventidue, che parteciperanno al prossimo campionato.

In una nota diffusa dall'organo federale si legge: «Le disposizioni federali non consentono il mutamento del format del campionato da 22 a 20 squadre dalla corrente stagione sportiva. La Federcalcio ha più volte rappresentato alla medesima Lega e la modifica del format può entrare in vigore dalla seconda stagione sportiva successiva alla sua adozione». Un provvedimento naturale, visto che è regolato da uno statuto che non può essere modificato in pochi giorni e che dal primo istante ha rassicurato il Catania e i propri tifosi.

La Figc «ha ribadito tale comunicazione alla Lega B, invitandola nuovamente a trasmettere le certificazioni di sua competenza, necessarie a esaminare le domande per l'integrazione dell'organico a 22 squadre». Certificazioni che, per un duello personale tra richiedente e chi deve inoltrare, devono ancora essere trasmesse. Siamo, praticamente, al paradosso.

In attesa che, tra ricorsi, ripescaggi e processi, venga definito l'organico, la Lega di Serie B ha deciso di rinviare la presentazione del calendario, originariamente in programma il 6 agosto a Cosenza. La Lega di Serie B ha anche scritto: "Non avendo ottenuto risposte dalla Federazione in merito al nominativo della ventesima squadra necessaria per completare gli organici del prossimo campionato, ha annullato l'evento per la presentazione dei calendari della stagione 2018/19, programmato a Cosenza per il 6 agosto. La Lega B desidera ringraziare la Città di Cosenza, e la società del presidente Guarascio, per l'ospitalità offerta nell'organizzare dell'evento, ma anche per la pazienza e la disponibilità dimostrata in questi giorni".

Non solo organico e calendari, il Consiglio Direttivo si è occupato anche dei diritti tv assegnando alla Rai gli Highlites TV e un esclusivo Radiofonico per il triennio 2018-2021 con un sensibile aumento dei ricavi rispetto ai tre anni precedenti. Ora si procederà con la commercializzazione dei diritti esteri e dei diritti non esclusivi per il mercato italiano. Per quel che riguarda il format del campionato, il Consiglio Direttivo della Lega di Serie ha stabilito che "si giocherà durante le feste natalizie, con la pausa prevista dal 31 dicembre al 19 gennaio, mentre nel limite del possibile, cioè di un calendario già fortemente congestionato, si rispetterà la volontà di alcuni club di non giocare durante le pause delle nazionali".

Si è anche discusso delle sostituzioni: restano tre, più una quarta in caso di partite di spareggio con i tempi supplementari.