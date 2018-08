Europei atletica: Giomi, dare il meglio

ROMA, 3 AGO - "Ci approssimiamo a questi Europei nel migliore dei modi, pensiamo che avete lavorato bene e siete in grado di dare il meglio di voi, dai primati personali alle medaglie: la somma dei vostri obiettivi può far si che questa sia una buona spedizione". Lo dice il presidente della Fidal, Alfio Giomi, salutando all'Acqua Acetosa la squadra di atletica azzurra prossima alla partenza per gli Europei di Berlino. "Ci arriviamo dopo un 2018 che è stato ribattezzato 'un nuovo Rinascimento' - ha precisato Giomi - e questo grazie ai vostri risultati che ci consentono di arrivare a Berlino con le giuste aspettative. Ci poniamo nell'ottica di far bene per poi preparare Tokyo. Dobbiamo essere ottimisti, io sono convinto che sarà una grandissima spedizione, ma dovremo dimostrarlo sul campo contro altre 50 nazioni in quello che è l'avvenimento più importante dell'anno in Europa. Noi dobbiamo esserci ed essere competitivi".