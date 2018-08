Barcellona: accordo col Bayern per Vidal

ROMA, 3 AGO - Il Barcellona ha annunciato l'accordo con il Bayern Monaco per il trasferimento in Catalogna di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, 31 anni, sosterrà a giorni le visite mediche, informa il club, prima di firmare un contratto triennale. Nessun elemento è stato fornito sulle cifre, ma l'operazione dovrebbe essere intorno ai venti milioni di euro. Vidal, dopo le esperienze al Bayer Leverkusen, alla Juventus e al Bayern, giocherà per la prima volta in Liga. Per il Barcellona si tratta del quinto acquisto dell'estate dopo Clement Lenglet, Arthur, Moussa Wagué e Malcom, 'soffiato' alla Roma.