MotoGp: Rep.Ceca, a Rossi le 3/e libere

ROMA, 4 AGO - Con la bandiera a scacchi che già sventolava Valentino Rossi ha ottenuto il miglior tempo nella terza sessione delle libere sul circuito di Brno, in Repubblica Ceca). Il pilota della Yamaha ufficiale, in 1'55"175, ha preceduto di 86 millesimi la Ducati Pramac di Danilo Petrucci e di 151 la Ducati ufficiale di Jorge Lorenzo. Quarto tempo per Marc Marquez (Honda, +0.238), quinto per Andrea Iannone (Suzuki, +0.324). A seguire le Honda di Dani Pedrosa e Cal Crutchlow, la Yamaha Tech 3 di Johann Zarco e la Ducati di Tito Rabat. Nei primi 10 anche Andrea Dovizioso (Ducati Team), con un ritardo di 546 millesimi.