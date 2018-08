Moto3: Rep.Ceca, Kornfeil in pole

ROMA, 4 AGO - Jakub Kornfeil, pilota di casa, ha ottenuto la pole (prima in carriera) del Gp della Repubblica Ceca, classe Moto3. Al suo fianco in prima fila (tutta targata KTM) partiranno il britannico John McPhee e lo spagnolo Marcos Ramirez. Primo degli italiani Fabio Di Giannantonio, quinto in sella ad una Honda, preceduto anche dal tedesco Philipp Oettl (KTM). Chiude la seconda fila l'altro spagnolo Aaron Canet. Di Giannantonio, in pole fino a pochi minuti dal termine delle qualifiche, è uscito in ritardo dalla corsia dei box per l'ultimo tentativo di migliorarsi - così come diversi altri piloti - ed ha preso la bandiera a scacchi prima di tagliare il traguardo, rimanendo escluso dal giro lanciato.