Amichevoli: Montpellier-Genoa 2-0

GENOVA, 4 AGO - Ultima amichevole amara per il Genoa che, a Sete, in Francia, viene sconfitto 2-0 dal Montpellier, al termine di una partita segnata da due espulsioni, proprio tra i rossoblù. Genoa schierato con il 3-5-2 e con l'inedito coppia offensiva Piatek-Lapadula, ma sono i francesi a partire meglio, forti di una migliore condizione in vista dell'esordio in campionato della prossima settimana. Al 17' Genoa in 10 per l'espulsione di Criscito, reo di avere protestato troppo verso un assistente dell'arbitro. Al 27' l'arbitro sanziona un intervento dubbio di Spolli nella propria area e dal dischetto Delort non sbaglia. Nella ripresa girandola di cambi per Ballardini e Genoa più compatto, ma poco fortunato in attacco con la nuova coppia Pandev-Spinelli. A 2' dalla fine Sambia batte Radu per il raddoppio dopo un controllo di Camara con un braccio, Spolli per le proteste viene espulso. Nel pre-partita tafferugli tra le due tifoserie con l'intervento della polizia locale costretta a usare i lacrimogeni per dividere le fazioni.