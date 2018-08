Calcio Catania, dai tifosi un unico urlo da New York a Las Vegas: «Siamo in B»

In attesa dell’ufficialità, i tifosi di tutto il mondo gioiscono. Il Catania non ha confini e i social aiutano a capire, ad avere conferme. Due storie tra le molte, raccontato la passione per il rossazzurro. Testimoniata da foto (selfie) che in questi giorni sono state pubblicate e apprezzate (quanti like...)

A Las Vegas il «Forza Catania» scritto su un cartoncino trovato sul posto e utilizzato al meglio, lo ha gridato come un forsennato Gianmarco Russo, catanese doc e anche steward allo stadio Massimino per le partite della squadra etnea, che si trovava proprio nella capitale del gioco per il viaggio di nozze. Gianmarco si è sposato sabato scorso con Ornella Auteri, di Palagonia, e nel giorno in cui i rossazzurri hanno ricevuto la notizia del possibile ripescaggio ha tribolato. «Ed è stato bellissimo - conferma - sono rimasto per ore collegato in qualche modo alla Sicilia, a Catania, per capire quanto vere fossero le notizie. Alla fine saltavo per la gioia e chi mi stava attorno, visto che ero per strada, non capiva. Adesso speriamo che non ci siano sorprese, per la città è troppo importante un salto del genere».

Davanti alla Statua della Libertà, monumento simbolo di New York, sventola anche un altro vessillo rossazzurro. Lo espone con grande orgoglio Fabio Castiglione che in un post a corredo ha scritto: «Le persone parlano, ma non possono sapere che cosa abbiamo dentro. Alcuni si sentono più presenti di altri solo perché si trovano in un determinato posto. Ma non capiscono che la vera presenza la si raggiunge con il cuore». Fabio è tornato ieri dal suo viaggio, adesso come gli altri tifosi aspetta un cenno ufficiale per organizzare altri viaggi, stavolta al seguito del Catania.

