Ciclismo:frattura per Landa,addio Vuelta

ROMA, 5 AGO - La Movistar, per la prossima Vuelta di Spagna, perde una pedina di fondamentale importanza. Mikel Landa, infatti, non sarà al via della corsa a tappe, dopo la caduta di ieri che ha caratterizzato il finale della Clasica di San Sebastian: lo spagnolo ha riportato una frattura composta dell'apofisi della vertebra lombare L1. Secondo una prima prognosi, lo scalatore dovrà rimanere a riposo per almeno due o tre settimane. Anche il Mondiale su strada di Innsbruck è a forte rischio per lui.