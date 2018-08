Calcio Catania, la febbre da Serie B fa "decollare" gli abbonamenti

Nella sede di Torre del Grifo il pallottoliere elettronico è sempre in funzione. Ieri sono stati staccati altre 210 tessere e la quota raggiunta dalla campagna abbonamento del Catania ha toccato le 4.254 unità. In tre giorni, quelli della Serie B praticamente conquistata (manca la ratifica ufficiale della Federcalcio) sono stati venduti oltre 1.300 abbonamenti. Roba da record.

Si va davvero verso quota 10 mila. Di questo passo il Catania supererà e doppierà la quota della stagione scorsa. A facilitare tutto ciò, oltre che al comprensibile e giustificato entusiasmo per l’ammissione in B, anche la decisione della società di non aumentare il costo degli abbonamenti. Ci sono poi, nel pacchetto, le agevolazioni per la famiglie, i prezzi contenuti per le curve, per gli under e gli over, per le donne.

Insomma, più che mai in questa stagione che sta per cominciare, il Catania ha deciso di coinvolgere famiglie, donne e ragazzi, oltre agli over. La campagna continua on line e da domani nei tradizionali punti vendita, ai botteghini dello stadio e al Catania Point di Torre del Grifo.