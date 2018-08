In coppa Italia il Catania fa le prove di serie B: schianta il Foggia e passa il turno

Doppietta di Rossetti, punizione di Lodi. In mezzo il colpo di testa di Gori. Il Catania espugna Foggia - squadra iscritta al campionato di Serie B dove però dovrà scontare 15 punti di penalizzazione) - conquistando anche l’accesso al terzo turno di Coppa Italia.

Senza i nuovi acquisti, la formazione allenata da Sottil ha dovuto schierare i confermati ma anche coloro che sono destinati a partire per giocare di più altrove. Sottil ha messo in campo la difesa a tre, facendo esordire un classe 99, Noce, difensore centrale adattato sulla linea dei centrocampisti, dove i cinque protagonisti hanno subito preso campo imbrigliando un Foggia che si schierava senza gli squalificati per il caso illeciti e senza qualche nuovo volto.

Catania in vantaggio con Rossetti, abile a girarsi; quindi il 2 a 0 di Lodi su calcio di punizione nella ripresa. Il 2-1 di Gori sembrava potesse riaprire la partita, ma una fuga di Bucolo che in area ha seminato il panico, ha permesso – con il taglio preciso verso la porta – l’inserimento di Rossetti che ha chiuso il match con il 3-1 conclusivo.

A fine partita Sottil ha elogiato il gruppo: “C’è un grande senso di appartenenza, siamo il Catania e il gruppo ha onorato la fiducia della città, della società disputando una grande partita. Non parlo mai delle assenze, ma abbiamo giocato con una formazione inedita, con un classe 99 in campo violando un campo storico come Foggia e battendo una grande squadra. Sono segnali positivi che mi fanno ben sperare per il futuro”.