Wta, Halep sempre prima e Giorgi 40/a

ROMA, 6 AGO - Simona Halep è in vetta per la 24/a settimana consecutiva - 40/a complessiva - alla classifica del tennis mondiale femminile. La romena precede di 911 punti la danese Caroline Wozniacki e di oltre duemila la statunitense Sloane Stephens. Quarta la tedesca Angelique Kerber, seguita dall'ucraina Elina Svitolina e dalla francese Caroline Garcia. Settima posizione per la spagnola Garbine Muguruza, poi le ceche Petra Kvitova e Karolina Pliskova. Chiude la top ten la tedesca Julia Goerges. La statunitense Venus Williams è 14/a, la sorella Serena (che ha rinunciato a partecipare al torneo di Montreal) 26/a mentre la russa Maria Sharapova è al n.22. Camila Giorgi è sempre la prima delle azzurre: la 26enne marchigiana perde tre posizioni ed è numero 40. Sette posti in meno anche per Sara Errani, 84/a. Deborah Chiesa scende di un gradino ed è 159/a.