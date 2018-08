Yerry Mina dal Barcellona all'Everton

ROMA, 6 AGO - Dopo l'ex romanista Digne, anche il difensore colombiano Yerry Mina, protagonista di un ottimo Mondiale, lascia il Barcellona per trasferirsi in Inghilterra all'Everton. L'accordo fra i due club è stato concluso sulla base di una cessione a titolo definitivo per 32 milioni di euro anche se, precisa il quotidiano di Barcellona 'Sport', i relativi contratti non sono ancora stati firmati. Mina aveva espresso il desiderio di lasciare il club blaugrana per avere più spazio da un'altra parte, visto che nel Barça era chiuso da Umtiti e Piqué e ora c'era stato anche l'arrivo di Lenglet dal Siviglia. Mina interessava anche al Manchester United che però, secondo quanto si dice a Barcellona, non aveva mai presentato una proposta ufficiale.