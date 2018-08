Nuoto: Chiamparino, bravo Miressi

TORINO, 6 AGO - "Mi unisco, da moncalierese, alla festa di Moncalieri e di tutti i tifosi per il successo di Alessandro Miressi per la sua medaglia d'oro nei 100 stile libero agli Europei di nuoto. Complimenti da parte mia, e di tutti i piemontesi, per questo risultato entusiasmante, ottenuto con duro lavoro, sacrificio e dedizione". Così il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino. Quella vinta dal 19enne poliziotto di Moncalieri è "una medaglia che onora tutto lo sport italiano - aggiunge il governatore del Piemonte -: bravo Alessandro, continua così!".