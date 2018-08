Atletica: Tortu, voglio almeno la finale

ROMA, 6 AGO - "E' stata una bella stagione ma non dimentico che il mio obiettivo quest'anno erano gli Europei, dove voglio almeno centrare la finale. Arrivo qui carico e molto voglioso di correre: domani è il giorno più importante della stagione ed è qui che si potrà vedere se quest'anno potrò ritenermi soddisfatto". Alla vigilia dell'esordio agli Europei di Berlino, Filippo Tortu spera di confermarsi uomo-simbolo della rinascita dell'atletica azzurra. "Non ho scelto una delle specialità più semplici - dice il recordman italiano dei 100 metri -. E' vero che ci sono grossi nomi, ma non sto a guardare gli altri, penso a fare la mia gara, correre bene e ad andare il più veloce possibile. Se gli altri andranno meglio, farò loro un applauso. In questo momento penso che sia il britannico Hughes l'atleta più forte, se poi ci saranno delle sorprese spero che siano Marcell Jacobs (l'altro azzurro ndr) o io a darvele".