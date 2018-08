Fabbricini, Figc rispetta sentenza Coni

ROMA, 6 AGO - Quanto espresso dalla sentenza del Collegio di garanzia del Coni "verrà pedissequamente seguito al fine di addivenire nel tempo più rapido alla convocazione dell'Assemblea elettiva della Federazione". Lo scrive il commissario della Figc, Roberto Fabbricini, alle componenti della Figc e, per conoscenza al presidente del Coni, per sottolineare che si atterrà alla tempistica indicata dal collegio di garanzia. Un messaggio considerato comunque un atto dovuto dai destinatari della lettera. Il Collegio - rinviando la decisione sulla possibilità di indire nuove elezioni in Figc - aveva stabilito che entro il 7 settembre il Governo si dovrà esprimere sui nuovi principi informatori varati dal Coni. Altrimenti si potrà procedere alle elezioni con le regole contenute nel vecchio statuto. L'organo di garanzia si era espresso a seguito del ricorso presentato da alcune Componenti - che volevano elezioni subito - contro il prolungamento del commissariamento deliberato dalla Giunta nazionale del Coni.