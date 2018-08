Basket: Pesaro, arriva James Blackmon

PESARO, 6 AGO - Arriva anche il quinto e ultimo straniero in casa Victoria Libertas Pesaro. Si tratta di James Blackmon Jr, una guardia di 23 anni e 192 centimetri. Nato a Chicago, Blackmon dal 2014 al 2017 ha vestito a livello di college la maglia degli Indiana Hoosiers dove è uscito dall'annata Junior con 17 punti di media. Nell'estate del 2017 ha preso parte alla Summer League con i Philadelphia 76ers, squadra con la quale ha partecipato anche al Veteran Camp (con contratto Nba non garantito) per essere girato poi alla squadra di sviluppo, Delaware 87ers, in G-League (13 punti, 39% da 3). A gennaio di quest'anno è stato trasferito a un'altra squadra di G-League, il Wisconsin Herd, con cui ha totalizzato 17 punti di media con il 44% da 3. In estate ha giocato nella Summer League con i Milwaukee Bucks. Per Blackmon si tratta della prima esperienza fuori dagli Stati Uniti.