Sababria verso West Ham,alla Roma il 50%

ROMA, 7 AGO - La cessione di Antonio Sanabria, in procinto di lasciare il Betis Siviglia per approdare nel West Ham United, porterà benefici economici anche alla Roma. Secondo Estadio Deportivo, il club londinese è pronto a pagare 22,5 milioni di euro per il cartellino del giocatore e il Betis - salvo clamorosi ripensamenti - non dirà di no a un'offerta così vantaggiosa sul piano economico. La metà della cifra, tuttavia, finirà nelle casse della Roma, in base agli accordi sottoscritti durante la cessione del cartellino del giocatore paraguayano, sul quale c'è pure il Nizza. Insomma, Sanabria ha mercato e il cassiere giallorosso si frega le mani.