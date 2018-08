Atp Toronto: tocca agli azzurri

ROMA, 7 AGO - Giorno d'esordio per i due azzurri in gara al Masters 1000 di Toronto, in Canada. Fabio Fognini, reduce dal successo a Los Cabos, affronta Steve Johnson mentre Marco Cecchinato se la deve vedere anche lui con uno statunitense, Frances Tiafoe. La Rogers Cup, che si gioca ad anni alterni a Toronto e Montreal, vede in gara 19 dei primi 20 tennisti del ranking, unico assente lo svizzero Roger Federer, numero 2 del mondo. Il favorito numero uno è lo spagnolo Rafa Nadal, leader della classifica mondiale, che nel seeding precede Alexander Zverev, Juan Martin Del Potro, Kevin Anderson, Grigor Dimitrov, Marin Cilic, Dominic Thiem e John Isner: le prime 8 teste di serie entreranno in gara direttamente al secondo turno.