Europei nuoto, Zofkova bronzo 100 dorso

ROMA, 7 AGO - L'Italia continua a raccogliere medaglie agli Europei di nuoto di Glasgow: dopo l'oro di Simona Quadarella nei 1500 stile è arrivata la medaglia di bronzo di Carlotta Zofkova nei 100 dorso con il tempo di 59"61. L'oro è andato alla russa Anastasiia Fesikova (59"19), argento per la britannica Georgia Davies (59"36). Quinto posto per l'altra azzurra in gara, Margherita Panziera (59"71).