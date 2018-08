Pallotta 'Ronaldo? Positivo per Serie A'

ROMA, 07 AGO - "Ronaldo alla Juventus? Subito ho pensato che fosse una cosa positiva per la Serie A. Non ho pensato che sia una cosa negativa per la Roma, per niente. È un giocatore spettacolare, uno dei migliori di sempre. Ma penso che in Italia sarà diverso per lui, non ho mai pensato che verrà in Italia e segnerà 60 gol. Poi stavo cercando di capire come diavolo lo avrebbero pagato". Lo dice James Pallotta in un'intervista incrociata con Kostas Manolas e Justin Kluivert pubblicata sul sito della Roma. Il patron giallorosso ha anche spiegato le ragioni di cessioni importanti: "Quale è stato il giocatore che mi è dispiaciuto di più cedere? A me piaceva molto Salah ma molti non sanno che dovevamo lasciarlo andare. Non avevamo scelta, è stato difficile così come per Alisson e Radja (Nainggolan, ndr), un guerriero. Non è mai facile ma in molti casi non hai scelta. Cerchi di venderli al massimo e poi trovare giocatori di personalità che siano migliori".