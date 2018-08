Anfield applaude Karius,tedesco 'grazie'

ROMA, 8 LUG - Un'accoglienza da brividi, oltre che inaspettata. E' quanto è successo ieri sera a Loris Karius, portiere tedesco del Liverpool che giocava per la prima volta davanti al pubblico amico, quello di Anfield, dopo gli errori che ai Reds sono costati la sconfitta nella finale di Champions a Kiev contro il Real Madrid. Entrato nel corso dell'amichevole contro il Torino, al posto di Alisson, Karius ha ricevuto un lungo applauso da parte del pubblico e ha risposto applaudendo a sua volta e facendosi il segno della croce. Poi sui social ha scritto "Grazie Anfield per il modo in cui mi avete ricevuto!" aggiungendo un cuoricino. Ora a Karius non rimane che recuperare fiducia nei propri mezzi, nonostante in questa stagione sai destinato a fare da riserva ad Alisson.