Hockey ghiaccio:Cina 'ingaggia' Gretzky

PECHINO, 8 AGO - Per promuovere l'hockey su ghiaccio in vista dell'Olimpiade invernale che ospiterà nel 2022, a Pechino hanno deciso di nominare 'ambasciatore' di questo sport il canadese Wayne Gretzky, ovvero colui che è considerato il miglior giocatore della storia di questo sport. Gretzky lavorerà in particolare per la Kunlun Red Star, squadra pechinese che è anche l'unico club professionistico cinese di questo sport, e che gioca nella Continental Liga russa. Il suo nuovo ruolo prevede che Gretzky faccia visita nelle scuole per propagandare il suo sport e che prenda parte a degli stage, a Pechino e Shenzen, per reclutare giovani promesse che abbiano fra gli 8 e i 17 anni. Già a settembre, dal 12 al 18, l'ex fuoriclasse degli Edmonton Oilers sarà in Cina, paese che, sempre per promuovere l'hockey su ghiaccio, ospiterà una doppia sfida tra i Boston Bruins e i Calgary Flames, squadre del campionato professionistico nordamericano della Nhl.