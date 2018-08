Serie A in esclsuiva negli Usa su ESPN

ROMA, 8 AGO - Il network Espn ha siglato un accordo pluriennale per l'acquisizione dei diritti esclusivi di trasmissione della Serie A italiana negli Stati Uniti. A partire dal via di questo campionato, più di 340 partite a stagione saranno trasmesse su Espn+, la nuova piattaforma streaming a pagamento dedicata allo sport, sviluppata da The Walt Disney Company Direct-to-Consumer & International (Dtci) e da Espn. Espn+ distribuirà una media di nove partite in diretta a settimana da agosto a maggio, mentre le reti Espn trasmetteranno il 'Match of the Week' della Serie A, per un totale di circa 40 partite a stagione. La maggior parte delle partite andrà in onda su Espn e Espn2 e il 'Match of the Week' sarà disponibile anche in lingua spagnola su Espn Deportes. E' prevista inoltre la trasmissione sulle piattaforme Espn di contenuti addizionali, quali highlights e news. La copertura della stagione 2018-19 comincerà sabato 18 agosto con Chievo-Juventus, con il debutto ufficiale in maglia bianconera di Cristiano Ronaldo.