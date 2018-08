Napoli ufficializza acquisto Malcuit

NAPOLI, 8 AGO - Il Napoli ha ufficializzato l'acquisto dal Lilla di Kevin Malcuit. Il club azzurro ha pagato il terzino destro circa 12 milioni di euro. Macuilt sarà l'alternativa a Hysaj sulla fascia destra ed è già nel ritiro azzurro in Svizzera dove oggi ha svolto il primo allenamento con i nuovo compagni agli ordini di Carlo Ancelotti. Il 27enne francese ha iniziato la carriera nelle giovanili del Monaco fino ad arrivare alla prima squadra nel 2010. Dopo una breve parentesi al Vannes passa al Frejus St Raphael poi e Niort, in Ligue 2. Poi il trasferimento al Saint Etienne dove si impone in Ligue 1 giocando 34 gare in due stagioni. L'anno scorso il passaggio al Lilla dove disputa 23 partite. In carriera ha segnato 11 reti ufficiali.