Catania Calcio in B: arriverà domani l'annuncio ufficiale

CATANIA - L’attesa continua ma si tratta di avere solo quell'ufficialità che ormai la legge e la logica impongono. Il Catania in Serie B è ormai realtà, la posizione della società rossazzurra dopo gli ultimi verdetti ed esiti dei ricorsi, è ben solida. Occorre che nel caos venutosi a creare nel mondo della pallone in cui ci sono in atto scontri di natura politica, venga fatto - e quasi sicuramente accadrà domani, venerdì - il passo cruciale con la delibera dei ripescaggi e la compilazione subito dopo del calendario. E neanche il ricorso presentato dall'Entella può compromettere la posizione del club etneo, mentre poche speranze sembrano avere - il condizionale è d’obbligo - la Ternana e la Pro Vercelli che si sono appellati al Collegio di Garanzia del Coni. La società umbra in particolare ha presentato il ricorso contro il Novara e nei confronti della Figc, della Lega Serie A, della Lega Serie B, della Lega Pro e anche nei confronti della stessa Pro Vercelli e del Siena. Cosa accadrà difficile stabilirlo: fra l’altro una decisione dovrebbe essere presa il 20 agosto.

OBIETTIVO QUALIFICAZIONE. In Coppa Italia gli etnei, dopo la brillante vittoria di Foggia, sembrano nelle condizioni di sorprendere il Verona al Massimino. La partita che si sarebbe dovuta giocare al Bentegodi occupato però dal Chievo, si disputerà invece nell'impianto di piazza Spedini e questo rappresenta un motivo in più per vincere e continuare l’avventura i Coppa Italia. I rossazzurri ci credono, Sottil pure a giudicare fra l’altro dalla dichiarazione rilasciata dopo il colpaccio in casa Foggia. E poi speriamo che per il Catania dopo i due successi iniziali con Como e Foggia, valga il “non c’è due senza tre”. La squadra si è mostrata già a buon punto con la preparazione e anche il morale è alto. Le possibilità per qualificarsi ci sono.

I BIGLIETTI PER LA SFIDA CON IL VERONA. Scatterà alle ore 12 di oggi la prevendita dei tagliandi validi per assistere a Catania-Hellas Verona, valida per il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia 2018/19 in programma domenica prossima allo stadio “Angelo Massimino” con orario d’inizio fissato per le 20. I biglietti saranno disponibili sino al fischio d'inizio in tutte le rivendite autorizzate, elencate nella Sezione Biglietteria del nostro sito (è opportuno verificare date ed orari d'apertura), online, seguendo le indicazioni riportate sul sito www.listicket.com (anche con servizio Stampa@casa), ed al Catania Point, a Torre del Grifo Village (giovedì dalle 12 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30; venerdì e sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30). Tagliandi in vendita anche ai botteghini di Piazza Spedini, nei seguenti giorni ed orari: domani giovedì dalle 12 alle 19, venerdì 10 e sabato 11 agosto, dalle 9 alle 19. I prezzi: Curve euro 8, Tribuna B euro 15, Tribuna A euro 25, Tribuna Elite euro 50. Settore ospiti vendita sospesa in attesa di disposizioni dell'autorità competente.

OGGI AMICHEVOLE A SAN CATALDO. Test nisseno contro la squadra allenata dall'ex Peppe Mascara, alle ore 18 per i rossazzurri. Sarà un buon banco di prova e Sottil potrà provare e riprovare elementi e moduli in attesa ovviamente che arrivino quei rinforzi . almeno 4 - per non sfiguare nella serie cadetta.

IL MERCATO. Si fanno alcuni nomi ma Lo Monaco al momento non si trova, comunque lui nel mercato è un volpone. Alla fine difficilmente verranno ceduti Manneh e Rossetti, Pozzebon è richiestissimo: dA quel che sappiamo lo vorrebbero Viterbese, Albinoleffe, Viterbese, Sicula Leonzio e Alessandria. L’attaccante romano - è bene che si dica e si sottolinei - vuole riscattarsi a Catania e la superba prova di Foggia lo conferma. Si rifletta bene prima di cederlo.... Prima di Demiro ci sono altri da sistemare....

SUL NOSTRO QUOTIDIANO OGGI IN EDICOLA ANCHE UN'INTERVISTA ALL'EX ROSSAZZURRO FABIO SCIACCA