Rossi, ci sarà da soffrire un po' di più

ROMA, 9 AGO - "Quella austriaca è una pista molto difficile. L'anno scorso è stata una delle gare più ostiche della stagione per me. Devo cercare di dare il massimo in ogni dettaglio". Valentino Rossi, nonostante il secondo posto nel motomondiale, si aspetta di dover faticare sul Red Bull Ring. "Sulla carta è un circuito non favorevole alla Yamaha, penso che dovremo soffrire un po' più del solito - la sua previsione - Lunedì (nei test, ndr) abbiamo lavorato tanto, ma non abbiamo trovato niente di meglio di quello che abbiamo, quindi non cambierà molto per noi. Credo che il mio livello sarà lo stesso di Brno. E poi ci sarà il meteo che potrebbe essere piuttosto instabile".