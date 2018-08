PGA Championship, 1/o round a Woodland

ROMA, 10 AGO - La sorpresa Gary Woodland al comando, il solito inizio show di Rickie Fowler. E poi le certezze rappresentate da Dustin Johnson, Justin Rose e Jason Day. Quindi la reazione da campione di Francesco Molinari dopo un avvio complicato. E la rimonta di Tiger Woods. Inizio super nella 100/a edizione del PGA Championship di golf, quarto ed ultimo Major della stagione. A St.Louis, nel Missouri (Stati Uniti), l'americano Woodland (vincitore del Phoenix Open lo scorso febbraio) al termine del primo round è in testa alla classifica con 64 (-6) colpi, uno di vantaggio sul connazionale Rickie Fowler (2/o con 65, -5), a caccia di un grande successo per levarsi l'etichetta di eterno incompiuto. "Chicco" Molinari è 16/mo con 68, -2. Rimonta da fenomeno per l'azzurro, che dopo un bogey, un doppio bogey (nelle buche 5 e 6) ha reagito con 5 birdie e nessun errore. Con il piemontese che ha dimostrato di saper soffrire, cadere e avere la forza di rialzarsi.