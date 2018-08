Atp Toronto: Nadal e Zverev ai quarti

ROMA, 10 AGO - Lo spagnolo Rafa Nadal e il tedesco Alexander Zverev hanno guadagnato un posto nei quarti di finale della Rogers Cup, sesto Masters 1000 della stagione e in corso di svolgimento a Toronto (Canada), mentre è uscito di scena il serbo Novak Djokovic. Nadal, n.1 del mondo, ha superato lo svizzero Stan Wawrinka, in tabellone grazie ad una wild card, per 7-5 7-6 (7-4) in un incontro disturbato dalla pioggia. Rafa troverà nei quarti il croato Marin Cilic che ha battuto 6-3 6-2 l'argentino Diego Schwartzman. Tutto facile per Zverev, numero 3 del ranking e del seeding, che si è sbarazzato per 6-3 6-2 del russo Daniil Medvedev. Sulla strada per la semifinale il tedesco troverà ora il greco Stefanos Tsitsipas che ha sconfitto Djokovic per 6-3 6-7 (5-7) 6-3. Questi gli altri risultati degli ottavi: Haase-Shapovalov 7-5 6-2; Khachanov-Isner 7-6(7-5) 7-6(7-1); Dimitrov-Tiafoe 7-6(7-1) 3-6 7-6(7-4); Anderson-Ivashka 7-5 6-3.